«Рассказываю сказки собственного сочинения»: что читал перед сном своим детям Шатунов

Музыкант Юрий Шатунов в интервью своему Ютуб-каналу в 2018 году рассказывал, что читает своим детям перед сном.

«Что читаете своим детям перед сном?», - спросила поклонница.

«Хороший вопрос. Если мне доводится укладывать детей, то я ничего не читаю. Рассказываю сказки собственного сочинения. Все, что приходит в голову. Объединяю воедино книги, которые читал в молодости. И получается интересная сказка. Такой микс. Причем дети участвуют в этом тоже. Они тоже придумывают истории. Заходим в дебри. Они все вырубаются, и мы не помним, чем все завершилось. Все ржут. Мне кажется это здорово, когда дети начинают фантазировать. Получается очень интересно», - говорил Юрий Шатунов.