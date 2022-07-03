«Рассказывали, какой он сирота, какой он обделенный»: Кушанашвили вспомнил, как продюсеры Шатунова давили на жалость

Известный светский журналист Отар Кушанашвили исследует феномен Юрия Шатунова. После скоропостижной смерти 48-летнего солиста культовой группы «Ласковый май» выяснилось, что поклонники его все так же боготворят.
И это - несмотря на отсутствие вокального таланта, новых песен, промо, мелькания в прессе и прочих атрибутов звездной жизни.
Отар Кушанашвили пришел к выводу, что Юрия Шатунова поклонники любили просто за то, что тот был хорошим человеком. А это важно для знаменитости.
«Шатунов совпал с эпохой. Он покорил людей тем, что передал самую суть той эпохи. Помните, тогда, когда все рассказывали, какой он сирота, какой он обделенный, выходил парень, который ни взором, ни, тем более, звуками исторгаемыми не сетовал, а просто влюблял в себя публику своей улыбкой», - высказался Отар Кушанашвили.
Напомним, 48-летний Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти кумира миллионов стал обширный инфаркт миокарда.
По материалам Youtube-шоу «Каково?!»
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