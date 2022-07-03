«Рассказывали, какой он сирота, какой он обделенный»: Кушанашвили вспомнил, как продюсеры Шатунова давили на жалость

Известный светский журналист Отар Кушанашвили исследует феномен Юрия Шатунова. После скоропостижной смерти 48-летнего солиста культовой группы «Ласковый май» выяснилось, что поклонники его все так же боготворят.

И это - несмотря на отсутствие вокального таланта, новых песен, промо, мелькания в прессе и прочих атрибутов звездной жизни.

Отар Кушанашвили пришел к выводу, что Юрия Шатунова поклонники любили просто за то, что тот был хорошим человеком. А это важно для знаменитости.