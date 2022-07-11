Расширяет географию, чтобы прокормить семью: Максим Галкин отправится на гастроли в Эстонию

Покинувший Россию в феврале этого года пародист Максим Галкин сейчас активно окучивает аудиторию в Прибалтике.
Некоторое время назад Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой приехал из Израиля в Латвию.
Семейство поселилось в Юрмале, и после короткой передышки и решения организационных вопросов Максим Галкин анонсировал свои выступления в городах Прибалтики.
Весь август пародист планирует развлекать публику в Эстонии, Латвии и Литве.
«Дорогие друзья, помимо эстонских городов Таллин и Йыхви я в августе буду также в городе Тарту. Обожаемый, замечательный город с потрясающей историей. В Тарту состоится мой концерт 8 августа», — обратился Максим Галкин к поклонникам на видео в микроблоге.
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Напомним, ранее Максим Галкин успешно гастролировал по городам Израиля. В июне он дал несколько концертов, каждый раз собирая полные залы.
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