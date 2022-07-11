Расширяет географию, чтобы прокормить семью: Максим Галкин отправится на гастроли в Эстонию

Покинувший Россию в феврале этого года пародист Максим Галкин сейчас активно окучивает аудиторию в Прибалтике.

Некоторое время назад Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой приехал из Израиля в Латвию.

Семейство поселилось в Юрмале, и после короткой передышки и решения организационных вопросов Максим Галкин анонсировал свои выступления в городах Прибалтики.

Весь август пародист планирует развлекать публику в Эстонии, Латвии и Литве.