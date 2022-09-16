Распухший нос и поросячьи глазки: Алена Шишкова подурнела после рождения дочери

Бывшая избранница рэпера Тимати, модель Алена Шишкова, родившая ему единственную дочку Алису, всегда считалась эталоном красоты.

Белокурая, стройная, с тонкими чертами лица, аккуратным носиком и большими глазами. Но как выяснилось, такой Алена Шишкова была не всегда.

Красавица-модель решилась поделиться с поклонниками снимком, на котором выглядит, мягко говоря, странно. Узнать в даме с распухшим лицом, маленькими глазками и огромным носом нынешнюю Алену Шишкову можно с трудом.

Оказывается, так модель выглядела несколько лет назад, сразу после появления на свет дочери Алисы.