Распухший нос и поросячьи глазки: Алена Шишкова подурнела после рождения дочери

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова показала, как выглядела, став мамой.
Алена Шишкова

Алена Шишкова. Фото: соцсети

Бывшая избранница рэпера Тимати, модель Алена Шишкова, родившая ему единственную дочку Алису, всегда считалась эталоном красоты.

Белокурая, стройная, с тонкими чертами лица, аккуратным носиком и большими глазами. Но как выяснилось, такой Алена Шишкова была не всегда.

Красавица-модель решилась поделиться с поклонниками снимком, на котором выглядит, мягко говоря, странно. Узнать в даме с распухшим лицом, маленькими глазками и огромным носом нынешнюю Алену Шишкову можно с трудом.

Оказывается, так модель выглядела несколько лет назад, сразу после появления на свет дочери Алисы.

«Не помню, была ли у меня послеродовая депрессия, но слезы и отек точно были», — написала 29-летняя Алена Шишкова под фото.

Алена Шишкова показала, как выглядела сразу после родов. Фото: соцсети

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Напомним, роман Алены Шишковой и рэпера Тимати случился в 2012 году. В итоге на свет появилась дочь пары Алиса. Девочке не было и года, когда ее родители расстались. Между тем, Алене Шишковой и Тимати удалось сохранить добрые отношения ради дочери. 

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