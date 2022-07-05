Распродажа под угрозой: сайт ИКЕА «обвалился»

А вот с 5 июля ИКЕА объявила о распродаже своих товаров для россиян. Она должна была проходить исключительно в режиме онлайн, на сайте Ikea.ru. Однако в полночь купить столик или мягкую игрушку покупатели не смогли. Сайт перестал работать. Даже отправить товар в виртуальную корзину было невозможно.

По всей видимости, большой наплыв покупателей обрушил платформу. Пока ситуация не меняется, но возможно за ночь сотрудники компании устранят неполадки. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что обычные магазины для покупателей закрыты, в приложении ИКЕА купить скидочные товары тоже не получится. Пока также остается неизвестным, вернется ли компания в Россию. В настоящий момент они продают 4 своих российских завода, а после распродажи, если она состоится, планируют поставить на паузу розницу и поставки на территорию РФ.

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