Распродажа под угрозой: сайт ИКЕА «обвалился»

5 июля стартовала онлайн распродала в магазине мебели. Так много желающих захотели приобрести столик или плюшевую акулу, что платформа не выдержала. Даже отправить товар в корзину покупатели не смогли.
Икеа

ИКЕА. Фото: Global Look Press

ИКЕА закрылась в России еще несколько месяцев назад. Покупатели были расстроены. Однако сначала представители компании утверждали, что закрыли магазины до конца мая, но в итоге предпочли продлить срок до конца лета.

А недавно состоялась закрытая распродажа, в которой смогли принять участие только работники магазина. 

А вот с 5 июля ИКЕА объявила о распродаже своих товаров для россиян. Она должна была проходить исключительно в режиме онлайн, на сайте Ikea.ru. Однако в полночь купить столик или мягкую игрушку покупатели не смогли. Сайт перестал работать. Даже отправить товар в виртуальную корзину было невозможно. 

По всей видимости, большой наплыв покупателей обрушил платформу. Пока ситуация не меняется, но возможно за ночь сотрудники компании устранят неполадки. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что обычные магазины для покупателей закрыты, в приложении ИКЕА купить скидочные товары тоже не получится. Пока также остается неизвестным, вернется ли компания в Россию. В настоящий момент они продают 4 своих российских завода, а после распродажи, если она состоится, планируют поставить на паузу розницу и поставки на территорию РФ.

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