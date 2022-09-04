Распределила нажитое: Пугачева составила завещание

На днях Алла Пугачева вернулась в Россию после длительного отсутствия. Примадонна отвела детей в школу и вступила в перепалку сразу с двумя известными личностями – журналистом Владимиром Соловьевым и режиссером Никитой Михалковым.
Тем временем, в Сети активно обсуждают другой вопрос, будет ли Примадонна продавать замок, который построил Максим Галкин несколько лет назад в деревне Грязь. Свою недвижимость артистка уже давно отписала детям и внукам. Оказалось, что она составила завещание еще несколько лет назад.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Подробности документа пока хранят в тайне, однако известно, что загородный дом на Истринском водохранилище и 4-комнатную квартиру в центре Москвы Примадонна отписала старшему внуку Никите Преснякову. А Кристине Орбакайте досталась 5-комнатная квартира в центре столицы. Об этом пишет kp.ru.