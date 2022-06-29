«Расправляю крылья и лечу»: после смерти Юрия Шатунова состоялась премьера его пророческой песни

Поклонники Юрия Шатунова сошлись во мнении, что певец предчувствовал свой уход.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего культового вокалиста стал обширный инфаркт миокарда.

К девятому дню с даты смерти певца состоялась премьера его песни «Каждому свое», которая оказалась пророческой. 

Буквально несколько минут назад запись композиции, слова и музыку которой написал Юрий Шатунов, появилась на Youtube.com.

«Снова дует ветер перемен,

Вырывая прошлого страницы

Вот и я, подобно легкой птице,

Покидаю свой вчерашний плен.

Расправляю крылья и лечу,

Наполняя легкие свободой.

Проведенные в неволе годы

Вспоминать отныне не хочу», - поет Юрий Шатунов.

Поклонники Юрия Шатунова, послушавшие песню, пришли к выводу, что он предчувствовал свою смерть.

«Рыдаю.... Какой же смысл теперь у этого текста. Пусть Всевышний примет твою душу в раю, Юра. Василич наш»,  «Эта песня - утешение нам, ты знал… Прочь от всех болезненных прощаний. И от давящей внезапно пустоты. До мурашек», «Мистика прямо какая-то. Успел записать песню, как будто знал, что скоро уйдет. Своими песнями он говорит с нами. Юра улетел на небо, но остался навсегда с ними в наших сердцах!» - высказались в Сети.

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