«Расправляю крылья и лечу»: после смерти Юрия Шатунова состоялась премьера его пророческой песни

«Рыдаю.... Какой же смысл теперь у этого текста. Пусть Всевышний примет твою душу в раю, Юра. Василич наш», «Эта песня - утешение нам, ты знал… Прочь от всех болезненных прощаний. И от давящей внезапно пустоты. До мурашек», «Мистика прямо какая-то. Успел записать песню, как будто знал, что скоро уйдет. Своими песнями он говорит с нами. Юра улетел на небо, но остался навсегда с ними в наших сердцах!» - высказались в Сети.