«Расправляю крылья и лечу»: после смерти Юрия Шатунова состоялась премьера его пророческой песни

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего культового вокалиста стал обширный инфаркт миокарда.
К девятому дню с даты смерти певца состоялась премьера его песни «Каждому свое», которая оказалась пророческой.
Буквально несколько минут назад запись композиции, слова и музыку которой написал Юрий Шатунов, появилась на Youtube.com.
«Снова дует ветер перемен,
Вырывая прошлого страницы
Вот и я, подобно легкой птице,
Покидаю свой вчерашний плен.
Расправляю крылья и лечу,
Наполняя легкие свободой.
Проведенные в неволе годы
Вспоминать отныне не хочу», - поет Юрий Шатунов.
Поклонники Юрия Шатунова, послушавшие песню, пришли к выводу, что он предчувствовал свою смерть.
«Рыдаю.... Какой же смысл теперь у этого текста. Пусть Всевышний примет твою душу в раю, Юра. Василич наш», «Эта песня - утешение нам, ты знал… Прочь от всех болезненных прощаний. И от давящей внезапно пустоты. До мурашек», «Мистика прямо какая-то. Успел записать песню, как будто знал, что скоро уйдет. Своими песнями он говорит с нами. Юра улетел на небо, но остался навсегда с ними в наших сердцах!» - высказались в Сети.
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