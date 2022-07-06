«Расположил меня тем, что он очень легкий»: Саша Черно из «Дома-2» рассекретила тайного поклонника после ссоры с мужем

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно призналась, что нашла те отношения, о которых мечтала.
Саша Черно

Саша Черно. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно призналась в телеграм-канале, что встретила мужчину, который идеально ей подходит.

Новый знакомый Саши Черно обладает явным преимуществом перед действующим мужем героини телестройки Иосифом Оганесяном. В отличие от Йоси, обладающего сложным характером и замашками абьюзера, поклонник Черно — человек с легким характером. 

По словам Саши, у парня только один минус — его юный возраст со всеми вытекающими.

«Расположил меня тем, что он очень легкий. Ему двадцать лет, у него много девушек, ночной жизни. Не мой по жизни пассажир. Но с ним кайфово общаться. Я могу с ним разговаривать часами. Это то, чего мне не хватало в моих отношениях», — призналась Саша Черно в телеграм-канале.

Саша Черно дала понять, что познакомилась с парнем в ночном клубе, куда ходила с подругой после очередного скандала с мужем.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян уже полгода конфликтуют. Отношения пары зашли в тупик, и пока супруги не знают, разведутся они или попытаются сохранить семью.

Смотрите также

 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  