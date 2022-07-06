«Расположил меня тем, что он очень легкий»: Саша Черно из «Дома-2» рассекретила тайного поклонника после ссоры с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно призналась в телеграм-канале, что встретила мужчину, который идеально ей подходит.
Новый знакомый Саши Черно обладает явным преимуществом перед действующим мужем героини телестройки Иосифом Оганесяном. В отличие от Йоси, обладающего сложным характером и замашками абьюзера, поклонник Черно — человек с легким характером.
По словам Саши, у парня только один минус — его юный возраст со всеми вытекающими.
«Расположил меня тем, что он очень легкий. Ему двадцать лет, у него много девушек, ночной жизни. Не мой по жизни пассажир. Но с ним кайфово общаться. Я могу с ним разговаривать часами. Это то, чего мне не хватало в моих отношениях», — призналась Саша Черно в телеграм-канале.
Саша Черно дала понять, что познакомилась с парнем в ночном клубе, куда ходила с подругой после очередного скандала с мужем.
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Напомним, Саша Черно и Иосиф Оганесян уже полгода конфликтуют. Отношения пары зашли в тупик, и пока супруги не знают, разведутся они или попытаются сохранить семью.
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