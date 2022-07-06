«Расположил меня тем, что он очень легкий»: Саша Черно из «Дома-2» рассекретила тайного поклонника после ссоры с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно призналась в телеграм-канале, что встретила мужчину, который идеально ей подходит.

Новый знакомый Саши Черно обладает явным преимуществом перед действующим мужем героини телестройки Иосифом Оганесяном. В отличие от Йоси, обладающего сложным характером и замашками абьюзера, поклонник Черно — человек с легким характером.

По словам Саши, у парня только один минус — его юный возраст со всеми вытекающими.