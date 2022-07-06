Располневшая Сотникова удивила фанатов внешним видом

Актриса Вера Сотникова практически не снимается в кино, зато стала частой гостьей на различных ток-шоу. Так, накануне она побывала в студии программы «Сегодня вечером».

Кадром со съемок в своей соцсети поделилась поэтесса Лариса Рубальская, которая тоже принимала участие в записи программы. В Сети заметили, что 61-летняя Сотникова сильно располнела, причем вес добавил и фасон платья.