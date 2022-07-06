Располневшая Сотникова удивила фанатов внешним видом

Актриса Вера Сотникова практически не снимается в кино, зато стала частой гостьей на различных ток-шоу. Так, накануне она побывала в студии программы «Сегодня вечером».
Кадром со съемок в своей соцсети поделилась поэтесса Лариса Рубальская, которая тоже принимала участие в записи программы. В Сети заметили, что 61-летняя Сотникова сильно располнела, причем вес добавил и фасон платья.
Вера Сотникова (в центре). Фото: соцсети
«Все с лишним весом, особенно страшно за Сотникову. Так поправилась Вера. Веру Сотникову подвело платье», - писали пользователи Сети.
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Фолловеры вспомнили, что летом 2021 года Вера Сотникова переболела коронавирусом в тяжелой форме. Возможно, это и стало причиной изменения фигуры актрисы.
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