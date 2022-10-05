«Располневшая бездарность»: Борисова отвесила оплеуху сбежавшей за границу Ветлицкой

Телеведущая раскритиковала поведение певицы.
Наталья Ветлицкая. Фото: Global Look Press

Наталья Ветлицкая. Фото: Global Look Press

Наталья Ветлицкая долгое время прожила в Испании. Минувшей зимой звезда 90-х вернулась в Россию, чтобы заново построить карьеру в шоу-бизнесе. Увы, публика встретила певицу без энтузиазма.

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В итоге Наталья снова улетела за границу, раскритиковав позицию России относительно ситуации в мире.

Дану Борисову возмутило поведение артистки.

«После перерыва вновь появилась эта мадам, располневшая и неблагодарная. Она рассчитывала подзаработать в России: приехала, плакалась в жилетку Андрея Малахова, что никто ее не любит», — заявила телеведущая.

По мнению Даны, Ветлицкой грех жаловаться. Ведь в свое время ей приобрел жилье в Испании миллиардер Сулейман Керимов. 

«Про него Волочкова все время рассказывает, их общий возлюбленный. Только у Насти мозг сохранился намного лучше, чем у этой располневшей бездарности», — подытожила Борисова в беседе с «Экспресс газетой».

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