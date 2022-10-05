«Располневшая бездарность»: Борисова отвесила оплеуху сбежавшей за границу Ветлицкой

Наталья Ветлицкая долгое время прожила в Испании. Минувшей зимой звезда 90-х вернулась в Россию, чтобы заново построить карьеру в шоу-бизнесе. Увы, публика встретила певицу без энтузиазма.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В итоге Наталья снова улетела за границу, раскритиковав позицию России относительно ситуации в мире.

Дану Борисову возмутило поведение артистки.