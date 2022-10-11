Располнела и стала неузнаваемой: как сейчас выглядит певица Ариана, которая пела с Маршалом про Юнону и Авось

37-летняя певица Ариана, известная в России по песне про Юнону и Авось, которую исполняла в дуэте с Александром Маршалом в 2000-е годы, сейчас живет в США. Она родилась в Техасе, сделала карьеру в России, но в 2010-е вернулась в Штаты, где проживает до сих пор.

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Известно, что с бизнесменом и экс-солистом группы «Тет-а-тет» Львом Грачевым-Шнеур Ариана развелась. И сейчас собирается замуж во второй раз. Ее избранник - агент по недвижимости Бобби Яздани.