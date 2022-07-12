Расплавься, но сделай: 43% россиян трудятся полный рабочий день в жару без кондиционера

Далеко не все российские работодатели отпускают сотрудников пораньше домой, если в офисе духота.

Большинство опрошенных работников отечественных компаний — 57% — рассказали о том, что шеф обеспечивает им оптимальный температурный режим в жару, а если не имеет такой возможности (например, сплит-система сломалась) сокращает рабочий день. Однако остальные 43% заявили, что у них в компании такие условия не соблюдаются.

29% опрошенных отметили, что с трудом переносят жару, их работоспособность при этом сильно падает. 24% указали, что спокойно трудятся при температуре 30–35 градусов.

22% респондентов сказали, что них в офисе вместо кондиционера стоит обычный вентилятор, а у 18% вообще нет никакого охлаждения.

Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на опрос сервиса «Зарплата.ру», проведенного с 4 по 11 июля. В нем приняли участие 1780 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

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Журналисты напоминают, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, если работник выполняет легкие физические работы, и температура в этом помещении достигла 28,5 градуса, то следует сократить рабочий день на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа.

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