Распаренная Алина Загитова в махровом халатике вышла на связь из бани

Алина Загитова старается время от времени навещать дедушку и бабушку. Так, выйдя на связь с подписчиками в своем микроблоге олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане дала понять, что она скучает по деревенской жизни.

Погрузиться в сельскую атмосферу, не покидая шумного мегаполиса, подопечной Этери Тутберидзе удается разве что, когда она приходит в банный комплекс.

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Так, после парной Загитова облачилась в махровый халатик, выпив крепкий чай. Распаренная фигуристка появилась в кадре без макияжа, стянув длинные волосы резинкой в хвостик.