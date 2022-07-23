Раскрыты заработки Этери Тутберидзе

Как тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе громко заявила о себе в 2014-м. Тогда ее воспитанница Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в Сочи. Позже она привела к олимпу Алину Загитову и Евгению Медведеву, а в этом году – Анну Щербакову и Александру Трусову.

О личной жизни заслуженного тренера известно немного. Она не любит общаться с журналистами. Однако известно, что в 2021 году Этери Георгиевна организовала компанию «Тим Тутберидзе», в которой является единственным учредителем и генеральным директором. Она организует развлекательные мероприятия и торгует спортивным оборудованием.