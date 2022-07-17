Раскрыты мотивы мужчины, выдававшего себя за внебрачного сына Александра Абдулова

Один из претендентов на фамилию и отчество знаменитого Александра Абдулова оказался не тем, за кого себя выдавал. Блогер Александр Коваль, как оказалось, из полноценной семьи. Выходка 36-летнего мужчины сильно ранила его родного отца.
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Обиженный родитель отказался общаться с репортерами, чтобы как-то прояснить ситуацию. Приоткрыл завесу тайны друг семьи, выпаливший как на духу мотивы Коваль, побудившие его лгать на всю страну.
Александр Коваль. Фото: соцсети
«За сколько можно продать родного отца ради пиара какого-то?» — проговорился он.
По одной из версий, историю с внебрачным сыном придумала подруга Коваль. В попытках завоевать популярность пара снимала развлекательные видео, но те не имели успеха у зрителя. Тогда им пришла в голову идея выдать блогера за кровного родственника великого артиста.
Напомним, у Александра Абдулова есть единственная дочка Евгения. Правда, после смерти актера появились сообщения о его внебрачных сыновьях.
Источник: «Пусть говорят».