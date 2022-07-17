Раскрыты мотивы мужчины, выдававшего себя за внебрачного сына Александра Абдулова

Один из претендентов на фамилию и отчество знаменитого Александра Абдулова оказался не тем, за кого себя выдавал. Блогер Александр Коваль, как оказалось, из полноценной семьи. Выходка 36-летнего мужчины сильно ранила его родного отца.

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Обиженный родитель отказался общаться с репортерами, чтобы как-то прояснить ситуацию. Приоткрыл завесу тайны друг семьи, выпаливший как на духу мотивы Коваль, побудившие его лгать на всю страну.