Раскрыто имя ведущего Летнего кубка КВН вместо Маслякова

Летний кубок Клуба Веселых и Находчивых будет вести Валдис Пельш.
Валдис Пельш. Фото: Global Look Press

Валдис Пельш. Фото: Global Look Press

Сообщается, что ведущим Летнего кубка КВН будет музыкант и шоумен Валдис Пельш. Он сменит на этом посту Александра Маслякова. Игру покажут в эфире Первого канала 16 сентября.

Команды будут смешить и удивлять жюри, в состав которого войдут Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, юморист Вадим Галыгин, актриса Олеся Судзиловская, Андрей Рожков из «Уральских пельменей» и шоумен Виктор Васильев.

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А в качестве ведущего игры выступит Валдис Пельш, сообщает телеканал «360».

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