Раскрыта причина ухода Дмитрия Нагиева из «Голоса»

Композитор Игорь Корнелюк прокомментировал новость об уходе Дмитрия Нагиева из популярного шоу Первого канала «Голос».

«Я его знаю много лет, и вся его карьера проходит у меня на глазах. Я очень за него радуюсь. Но у каждого человека может накопиться усталость. Насколько я понимаю, Дима сам решил уйти, и я его уважаю за это решение», - заявил он порталу «Прозвезд».

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Напомним, Нагиев был ведущим «Голоса» 10 лет. Шоумен заявил, что решил взять «творческую паузу» и окончательное решение по его работе на Первом якобы будет принято летом 2023 года.