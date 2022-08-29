Раскрыт низкий обман Меган Маркл: пожара, в котором якобы чуть не погиб ее сын, не было

Дескать, пока она общалась с местным населением, в его комнате загорелся обогреватель. Однако няня вовремя увела малыша, и он не пострадал. Для Меган Маркл эта ситуация была ударом, она хотела улететь с сыном домой, но ее якобы члены королевской семьи заставили дальше работать.

Королевский эксперт Роб Джобсон, который лично присутствовал в этом турне, заявил, что это вранье. По его словам, в комнате с малышом просто перегрелся обогреватель, его выключили, и все. Огня не было и в помине.

Источник: dailymail.co.uk