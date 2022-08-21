Раскрыт дерзкий обман Аллы Пугачевой

Популярный российский поэт Илья Резник рассказал в программе «Центральное телевидение» о том, как Алла Пугачева много лет назад обманула главу «Мосфильма» Николая Сизова ради того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. А помог ей в этом бывший муж Александр Стефанович.

«Они сказали, что живет, дескать, в Подмосковье юный композитор Борис Горбонос, он умирает от лейкемии и на прощание написал три чудесные песни, а последнее его земное желание — услышать, как их поет Алла Пугачева. Сизов чуть не разрыдался, и разрешил», - отметил Резник.

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Таким образом, по словам Резника, Примадонна попала на телевидение.