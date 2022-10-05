Раскрыла «межножное пространство»: Михалкова выдвинула вперед телеса, забыв про приличия

Юлия Михалкова любит показывать свои формы без стеснения.
Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press

Юлия Михалкова в свои 39 лет обладает роскошной фигурой с пышными бедрами и бюстом, при этом талия у артистки тоненькая, как у осы.

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Звезда уверена, что такую красоту нужно показывать публике, подчеркивая свои формы облегающими и откровенными нарядами.

В своем телеграме Юлия Михалкова показала знойную фотографию в облегающем декольтированном платье, выдвинув вперед ножку в дерзкий разрез. Фолловеры были в восторге от такого горячего кадра!

 

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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