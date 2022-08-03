Раскритиковала, но от денег не отказалась: Вайкуле продолжила зарабатывать на россиянах

Лайма Вайкуле совершенно однозначно высказала свою позицию по поводу происходящего в мире. И заявила, что больше не будет приезжать с гастролями на территорию РФ.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако о том, что она все-таки продолжит зарабатывать миллионы на россиянах, решила умолчать.

Дело в том, что у нас продолжает работать представительство ее компании Laimalux, которая занимается фармацевтической деятельностью, продажей косметики, салонной мебели, аксессуаров, оказывает услуги по продвижению брендов.