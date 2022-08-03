Раскритиковала, но от денег не отказалась: Вайкуле продолжила зарабатывать на россиянах

Лайма Вайкуле совершенно однозначно высказала свою позицию по поводу происходящего в мире. И заявила, что больше не будет приезжать с гастролями на территорию РФ.
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Однако о том, что она все-таки продолжит зарабатывать миллионы на россиянах, решила умолчать.
Дело в том, что у нас продолжает работать представительство ее компании Laimalux, которая занимается фармацевтической деятельностью, продажей косметики, салонной мебели, аксессуаров, оказывает услуги по продвижению брендов.
Согласно данным ФНС, выручка фирмы за прошлый год составила 389,6 миллиона рублей. Офисы компании расположены в Москве, Петербурге и других крупных городах России.
Источник: aif.ru