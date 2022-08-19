Раскинула руки: взрослая дочь Екатерины Климовой блеснула самым сокровенным, позируя в мокром купальнике

Дочь известной актрисы Екатерины Климовой в эти дни отдыхает в Турции.
Во время каникул красавица и студентка МГУ Елизавета Хорошилова раскрепостилась и доказала, что может сводить с ума поклонников не хуже своей именитой мамы.
В микроблоге Елизавета Хорошилова поделилась горячим снимком, который сделала на пляже. Судя по всему, дочь Екатерины Климовой только что вышла из моря. Белый купальник, в котором она позирует, еще мокрый.
Наряд для купания плотно обхватил фигуру Елизаветы и подчеркнул такие детали, которые в сухом состоянии не видны.
Дочь Екатерины Климовой в мокром купальнике. Фото: соцсети
Дерзкая Лиза Хорошилова, осмелившаяся блеснуть самым сокровенным, вызвала бурную реакцию в Сети. Снимок пробудил у поклонников много эмоций.
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«Вау», «Ой-ей-ей», «Оружие массового поражения», «Где комментарий главного критика?» - намекая на Екатерину Климову, высказались подписчики.
Напомним, Лиза Хорошилова - старшая из четверых детей актрисы Екатерины Климовой. Она родилась в первом браке звезды с ювелиром Ильей Хорошиловым, в марте Лизе исполнилось 20 лет.