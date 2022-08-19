Раскинула руки: взрослая дочь Екатерины Климовой блеснула самым сокровенным, позируя в мокром купальнике

Дочь известной актрисы Екатерины Климовой в эти дни отдыхает в Турции.

Во время каникул красавица и студентка МГУ Елизавета Хорошилова раскрепостилась и доказала, что может сводить с ума поклонников не хуже своей именитой мамы.

В микроблоге Елизавета Хорошилова поделилась горячим снимком, который сделала на пляже. Судя по всему, дочь Екатерины Климовой только что вышла из моря. Белый купальник, в котором она позирует, еще мокрый.

Наряд для купания плотно обхватил фигуру Елизаветы и подчеркнул такие детали, которые в сухом состоянии не видны.