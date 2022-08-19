Раскинула руки: взрослая дочь Екатерины Климовой блеснула самым сокровенным, позируя в мокром купальнике

20-летняя Лиза Хорошилова показала свое естество.
Дочь Екатерины Климовой Лиза Хорошилова

Дочь Екатерины Климовой Лиза Хорошилова. Фото: соцсети

Дочь известной актрисы Екатерины Климовой в эти дни отдыхает в Турции.

Во время каникул красавица и студентка МГУ Елизавета Хорошилова раскрепостилась и доказала, что может сводить с ума поклонников не хуже своей именитой мамы.

В микроблоге Елизавета Хорошилова поделилась горячим снимком, который сделала на пляже. Судя по всему, дочь Екатерины Климовой только что вышла из моря. Белый купальник, в котором она позирует, еще мокрый. 

Наряд для купания плотно обхватил фигуру Елизаветы и подчеркнул такие детали, которые в сухом состоянии не видны. 

Дочь Екатерины Климовой в мокром купальнике. Фото: соцсети

Дерзкая Лиза Хорошилова, осмелившаяся блеснуть самым сокровенным, вызвала бурную реакцию в Сети. Снимок пробудил у поклонников много эмоций.

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«Вау», «Ой-ей-ей», «Оружие массового поражения», «Где комментарий главного критика?» - намекая на Екатерину Климову, высказались подписчики.

Напомним, Лиза Хорошилова - старшая из четверых детей актрисы Екатерины Климовой. Она родилась в первом браке звезды с ювелиром Ильей Хорошиловым, в марте Лизе исполнилось 20 лет.

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