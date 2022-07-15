Раскачался до огромных размеров: как выглядит татуированный сын Яковлевой

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в соцсетях опубликовал новый снимок.
Денис Шальных. Фото: соцсети
Сейчас Шальных 29 лет. Татуировки, которые украшают все его тело, он так и не свел. Парень увлечен бодибилдингом. У него прекрасный мощный торс, рельефные ноги и руки.
В последнее время сын Яковлевой раскачал себя до огромных размеров. Сейчас он выглядит в разы крупнее, чем раньше.
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Напомним, что наследник у Елены Яковлевой появился в отношениях с актером Валерием Шальных. Первую татуировку он сделал в 17 лет с разрешения мамы. С тех пор парень не может остановиться.