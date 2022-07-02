«Раритет и эксклюзив»: фанаты ахнули, увидев содержимое холодильника Муцениеце

Содержимое холодильника актрисы Агаты Муцениеце вызвало неописуемый восторг у ее поклонников. Звезда «Закрытой школы» выставила домашние кадры в своем блоге, предложив фанатам рассмотреть, чем питается она и ее детки, а в ответ получила шквал положительных откликов от фолловеров.

Фанатов удивил и одновременно порадовал порядок в холодильнике звезды. На полках красовались сосиски, приготовленный салат, молочные продукты, много йогуртов, фруктов и овощей.

Особенно внимательные поклонники разглядели на одной из верхних полок настоящий эксклюзив — это соус из магазина IKEA, руководство которого ранее заявило об уходе из России и закрытии всех салонов в стране.