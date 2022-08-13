Раньше, чем обычно: пенсии будут приходить в другое время

В ПФР рассказали подробности.
Пенсионер

Пенсионер. Фото: Global Look Press

Российским пенсионерам сообщили, что теперь пенсии будут приходить в другое время. Многих изменения коснутся уже в августе.

Все дело в обычной дате зачисления выплат. Если она установлена на  день, на который выпадает выходной, то зачисление пройдет в ближайший рабочий день.

Например, если выплата должна поступить 21 августа, который в этом году выпадает на воскресенье, то деньги придут в пятницу, 19-го числа. Это правило коснется всех социальных выплат, пенсионеров в том числе, пишет PRIMPRESS.

Напомним, ранее стало известно, каким образом пенсионеры смогут увеличить свои пенсии уже в августе.

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