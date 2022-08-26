«Рано или поздно все равно пересекутся»: Костенко смирилась, что Бузова и Тарасов будут вместе

Как отметила модель, было хорошо, если бы бывшие муж и жена мирно существовали «на поляне шоу-бизнеса».
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: соцсети

Модель Анастасия Костенко заявила, что ее муж футболист Дмитрий Тарасов и его бывшая жена певица Ольга Бузова — публичные люди.

«Рано или поздно они все равно пересекутся на каком-нибудь мероприятии. Подобное уже, кстати, случалось — в декабре. Только получилось громко, нервно и скандально».

Как отметила Костенко, ее бы устроил вариант, при котором Бузова и Тарасов «мирно существовали на поляне шоу-бизнеса», сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались в свое время со скандалом. В частности, певица отмечала, что муж ей изменял. Кроме того, он буквально выгнал ее из дома, в который она вложила немало своих денег.

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