Радует глаз: Михалкова показала, как тело без белья, но в костюме сводит мужчин с ума

Сейчас артистка ушла в свободное плавание, но продолжает сводить с ума мужскую половину человечества. Звезда не только снимается в кино и шоу, но и активно заполняет свои блоги в Сети.

На них Михалкова нередко предстает в весьма пикантных образах, показывая свои достоинства. А тут, конечно, есть на что посмотреть. Тем более, что Юлия делает это весьма умело.

На последнем кадре, который знаменитость выставила в свой телеграм, она предстает в брючном костюме с одной пикантной деталью: жилет Михалкова примерила на голое тело, из-за чего ее внешний вид стал крайне горячим. Фолловеры в ответ написали множество восторженных комментариев.