«Радовался, что у дочки успехи в теннисе»: Ярославская – о смерти Нарцисса

Бывшая солистка группы «Тутси» Леся Ярославская в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о том, каким был по жизни певец Пьер Нарцисс.
«С Пьером Нарциссом мы были знакомы давно. Особенно раньше часто ездили на гастроли. Встречались на мероприятиях, потому что у нас дочки с небольшой разницей в возрасте. У нас были совместные съемки и проекты. Я знала его семью. Очень горько все это. Нарцисс был любящим отцом. Он буквально боготворил дочку Каролину. Когда она выходила на подиум на показах, то вскакивал с места и кричал: «Моя красавица, моя королева».
По словам Ярославской, Нарцисс всегда искренне радовался, что у его дочери были успехи в теннисе. «Когда я утром прочитала эту информацию, то не сразу поверила. Некоторые подумали, что это фейк. Никто не мог подумать, что такой молодой и крепкий парень так быстро уйдет. Очень жаль, и искренние соболезнования девчонкам», — заметила певица.
По предварительным данным, причиной смерти Пьера Нарцисса стала неудачная операция на почке.
Пьер Нарцисс был участником проекта «Фабрика звезд – 2». В 2004 году вышел его альбом «Шоколадный заяц» с одноименной песней, ставшей хитом. В 2006 году Пьер Нарцисс был удостоен звания народный артист Ингушетии.