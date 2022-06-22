«Радовался, что у дочки успехи в теннисе»: Ярославская – о смерти Нарцисса

По словам Ярославской, Нарцисс всегда искренне радовался, что у его дочери были успехи в теннисе. «Когда я утром прочитала эту информацию, то не сразу поверила. Некоторые подумали, что это фейк. Никто не мог подумать, что такой молодой и крепкий парень так быстро уйдет. Очень жаль, и искренние соболезнования девчонкам», — заметила певица.

По предварительным данным, причиной смерти Пьера Нарцисса стала неудачная операция на почке.

Пьер Нарцисс был участником проекта «Фабрика звезд – 2». В 2004 году вышел его альбом «Шоколадный заяц» с одноименной песней, ставшей хитом. В 2006 году Пьер Нарцисс был удостоен звания народный артист Ингушетии.

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