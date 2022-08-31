Радость случится осенью: старшая дочка Охлобыстина рассекретила свою беременность

Иван Охлобыстин давно стал известным актером. Большую популярность ему принесла роль в сериале «Интерны». Он жил и работал в Европе, США. Артист счастлив в браке с женой Оксаной. В Доме кино актер прошел мимо нее и обронил фразу, что она будет его. Спустя пять лет их снова свела судьба, и они больше не расставались.
Как известно, супруги воспитывают шестерых детей: двух сыновей — Савву и Василия, а также дочерей Евдокию, Варвару, Анфису и Иоанну.
Старших дочек Охлобыстин уже выдал замуж. Евдокия сыграла свадьбу с молодым актером Георгием Батариели. А его старшая наследница Анфиса вышла замуж за избранника по имени Дмитрий.
«Парень у нее очень хороший, из Рязани. После свадьбы они будут жить там. Анфиса занимается социальными проектами, восстанавливает старинные дома, борется за экологию в Рязани», — делился тогда Охлобыстин.
А теперь стало известно, что актер станет дедушкой. Его дочка Анфиса перестала скрывать беременность. В Сети она выложила кадры, на которых продемонстрировала округлившийся живот. Судя по изменившейся фигуре молодой девушки, она находится уже на большом сроке беременности. Мамой она станет уже осенью.
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Анфиса с мужем. Фото: соцсети
Поклонники поздравляют молодых людей. Многие отметили, что Анфису беременность только украсила. К слову, еще в прошлом году актер намекнул, что в семье скоро будет радостное событие, когда назвал свою жену Оксану Арбузову бабушкой.
Старшая дочка звезды занимается социальными проектами, восстанавливает старинные дома, борется за экологию в Рязани.