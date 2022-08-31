Радость случится осенью: старшая дочка Охлобыстина рассекретила свою беременность

Иван Охлобыстин давно стал известным актером. Большую популярность ему принесла роль в сериале «Интерны». Он жил и работал в Европе, США. Артист счастлив в браке с женой Оксаной. В Доме кино актер прошел мимо нее и обронил фразу, что она будет его. Спустя пять лет их снова свела судьба, и они больше не расставались.

Как известно, супруги воспитывают шестерых детей: двух сыновей — Савву и Василия, а также дочерей Евдокию, Варвару, Анфису и Иоанну.