Радио «Хит FM» официально продлевает лето зажигательной пляжной вечеринкой

Радио «Хит FM» совместно с Московской федерацией волейбола устраивает грандиозную пляжную вечеринку под названием «Нам 25!», чтобы продлить лето для всех его поклонников! Праздник состоится 2 сентября на водном стадионе «Динамо».
Весь день, до глубокой ночи, будут проводиться спортивные конкурсы, вручаться подарки от ведущих «Хит FM», гостей ждут хитовое угощение, веселые развлечения, мастер-классы — скучать не придется. Вечером состоится концерт с участием Артема Качера, LYRIQ и других популярных исполнителей.
Вечеринка пройдет в рамках поддержки BetBoom Кубка России по пляжному волейболу, организатором которого выступил партнер радиостанции — Всероссийская федерация волейбола. Перед финальным матчем гостей водного стадиона «Динамо» своими выступлениями порадуют звездные гости радио «Хит FM» — группа Filatov & Karas.
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«В этом году радио «Хит FM» исполнилось 25 лет, и по этому поводу мы решили продлить лето, которое изначально содержится в ДНК нашей радиостанции.
2 сентября мы приглашаем всех самых ярких, активных и всегда готовых к лету почувствовать на себе наш солнечный вайб на настоящем празднике хитовой музыки и спорта», — цитирует слова программного директора радио «Хит FM» Романа Кухлевского «Русское радио».