В популярном клубе Gipsy радио DFM отпраздновало свой день рождения. Событие было отмечено с размахом: праздничная атмосфера в клубе сохранилась до самого утра, приглашенные (а их было несколько тысяч!) весело танцевали и наслаждались любимыми хитами, не забывая поздравлять любимую станцию с 22-летием в эфире.

На сцене зажигали звезды, которые давно стали популярными среди слушателей DFM: Artik & Asti, NILETTO, Ханна, Mary Gu, Swanky Tunes, Filatov & Karas (Dj Set), Егор Шип и другие. При этом вечеринка была полна приятных сюрпризов.

Например, группа Artik&Asti впервые за полгода выступила в полном составе, - прежде на сцену выходила одна певица Севиль, теперь же перед зрителями появился и Artik, что вызвало всеобщий восторг.

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А Егор Шип прибыл на праздник с новой песней, которую и представил на суд гостей вечеринки. Зал танцевал, то и дело раздавались аплодисменты, — словом, праздник радио DFM удался!