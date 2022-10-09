«Ради таких слов хочется жить дальше!» - трехлетний Майкл довел Регину Тодоренко до слез

Телеведущая Регина Тодоренко, ставшая одной из участниц нового сезона шоу «Ледниковый период», в субботу поделилась с подписчиками своего Telegram-канала трогательным видео со съемок проекта.

Трехлетний сын Михаил, который поддерживает маму на трибунах, подошел к кромке льда, чтобы сказать ей пару важных слов.

«Моя поддержка! Мой стимул! Мой учитель! Старший пришел поддержать меня на льду; сказал, что верит в меня и любит! А больше ничего и не нужно!» - написала Регина под видео.

Она также опубликовала в сети фото с Майклом на груди и подписью «Ради таких слов хочется жить дальше». Подписчики заметили, что на этом фото лицо счастливой мамочки блестит от слез.

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