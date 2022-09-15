«Ради приличия могла бы и состариться!»: 39-летняя Алсу в банном халате ошарашила умытым лицом без макияжа в ванной

Алсу - многодетная мама. У есть дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. Детишек поп-дива подарила бизнесмену Яну Абрамову. За готы супружества артистка совсем не изменилась. Она выглядит чуть ли не ровесницей старшей дочери. А ведь Алсу - 39 лет! Она может дать фору даже юным солисткам, не прибегая к помощи пластических хирургов.

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Певица поделилась четным снимком, позируя в ванной. Алсу поразила умытым лицом без капли макияжа. При этом жена Яна Абрамова предстала в кадре в пушистом банном халатике. «Ради приличия могла бы и состариться», «С нулевых вообще не поменялась», «Молоденькая», «На сорок лет совсем не тянет», - пишут фолловеры.

При этом Алсу поделилась своими секретами красоты, дав понять, как ей удается оставаться такой привлекательной, словно она поселилась в морозильной камере.