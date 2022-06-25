Ради красоты и молодости: Анита Цой планирует закачать в лицо красную икру

51-летняя Анита Цой ни разу не прибегала к услугам пластических хирургов, а максимум, что она позволяла себе — это уколы красоты. Ради одного из таких знаменитость запланировала поездку в Южную Корею.

Как оказалось, исполнительница хита «Пятый океан» готовится к особенному курсу уколов по уходу за собой, который не делают российские специалисты. По словам Цой, результат от процедуры обещают уже через 20 минут.

«Вокруг всего лица обкалывают специальной машинкой. Ты спишь под наркозом. Через 20 минут встаешь, туда закачивают лососевую икру <…> Это все омолаживает, ты встаешь — и минус 10 лет», — рассказала звезда в программе «Ты не поверишь!».

Отметим, что Анита Цой уделяет особое внимание вопросам внешности. Она общается с ведущими профессорами в различных клиниках, изучает инновационные методы и делает сравнительные анализы.

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