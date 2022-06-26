«Ради хайпа»: Михалков жестко прошелся по Собчак и Богомолову

Ксения Собчак и Константин Богомолов стали супругами осенью 2019 года. Из свадьбы пара сделала настоящее шоу, которое еще долго обсуждали в Сети. По прошествии времени выходки блондинки и ее мужа уже никто не вспоминает, за исключением Никиты Михалкова.

Режиссер до сих пор не может простить супругам то, что они использовали церковное таинство как пиар-ход.