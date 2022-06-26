«Ради хайпа»: Михалков жестко прошелся по Собчак и Богомолову

Ксения Собчак и Константин Богомолов стали супругами осенью 2019 года. Из свадьбы пара сделала настоящее шоу, которое еще долго обсуждали в Сети. По прошествии времени выходки блондинки и ее мужа уже никто не вспоминает, за исключением Никиты Михалкова.
Режиссер до сих пор не может простить супругам то, что они использовали церковное таинство как пиар-ход.
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press
«Когда ради хайпа в храме, где венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, венчаются режиссер Богомолов и Ксения Собчак, чьи отношения к религии достаточно хорошо известны. Они приезжают туда в карете, а на само торжество в катафалке», - высказался Михалков в своей программе «БесогонТВ».
Напомним, в последнее время все чаще стали появляться слухи о разводе Собчак и Богомолова.
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