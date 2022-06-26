«Ради его памяти не пойте!»: поклонники сцепились на похоронах Шатунова

Церемония прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым прошла не без эксцессов — поклонники скоропостижно скончавшейся звезды устроили словесную перепалку на похоронах певца.

Перед входом в Прощальный зал Троекуровского кладбища фанаты громко и на повышенных тонах спорили о том, стоит петь бессмертные хиты группы, которые долгие годы исполнял Шатунов, или нет. Мнения разделились.

«Ради его памяти хоть не пойте! Идите в конец очереди! Что вы впереди делаете, вообще непонятно», — возмутилась поклонница. «Он для вас пел! Он потел!» — отрикошетила в ответ другая.

Напомним, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности на 49-м году жизни. Артиста кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

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