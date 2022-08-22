Ради другого мужчины: Алла Пугачева приехала в Ригу без Максима Галкина

Певицу Аллу Пугачеву, которая уже довольно продолжительное время живет в Юрмале, на днях видели в столице Латвии Риге.

Алла Пугачева приехала в этот город без сопровождения мужа Максима Галкина. Телеведущий и пародист, потерявший заработки в России, вынужден зарабатывать гастролями по европейским городам. Сейчас Максим Галкин находится в Польше — в этот понедельник, 22 августа, состоится его концерт в Варшаве.

Ну а Алла Борисовна в Ригу приехала ради другого талантливого мужчины. В столице Латвии известный режиссер Кирилл Серебренников презентовал свою новую картину — фильм «Жена Чайковского», премьеру которого и посетила Алла Пугачева.