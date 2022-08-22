Ради другого мужчины: Алла Пугачева приехала в Ригу без Максима Галкина

Пока муж Примадонны Максим Галкин на гастролях, звезда выходит в свет в одиночестве.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Певицу Аллу Пугачеву, которая уже довольно продолжительное время живет в Юрмале, на днях видели в столице Латвии Риге.

Алла Пугачева приехала в этот город без сопровождения мужа Максима Галкина. Телеведущий и пародист, потерявший заработки в России, вынужден зарабатывать гастролями по европейским городам. Сейчас Максим Галкин находится в Польше — в этот понедельник, 22 августа, состоится его концерт в Варшаве.

Ну а Алла Борисовна в Ригу приехала ради другого талантливого мужчины. В столице Латвии известный режиссер Кирилл Серебренников презентовал свою новую картину — фильм «Жена Чайковского», премьеру которого и посетила Алла Пугачева.

 

Алла Пугачева в Риге. Фото: соцсети

Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала неброский наряд в черно-серебристых оттенках. Судя по всему, Примадонна не хотела привлекать к себе излишнего внимания.

Но это у нее не получилось — Аллу Борисовну заметили, а ее фото разместили в Сети.

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