«Рада, что этот вопрос ставится ребром»: Будина поддержала закон о запрете чайлдфри

Пока Госдума обсуждает запрет пропаганды идеологии добровольного отказа от рождения детей.
Ольга Будина.

Ольга Будина. Фото: Global Look Press 

В Госдуму внесен проект о запрете пропаганды идеологии добровольного отказа от рождения детей. Распространение мировоззрения чайлдфри депутаты предлагают отнести к запрещенной информации.

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Ольга Будина высказалась по поводу возможного нововведения в российское законодательство, полностью поддержав инициативу.

Актриса считает, что из-за известных событий нашу страну ждет серьезная демографическая беда, поэтому данная мера просто необходима.

«Очень рада, что этот вопрос наконец-то ставится ребром, потому что его необходимо решать в кратчайшие сроки. <…> И нам сегодня, как никогда, срочно и немедленно необходимо задуматься о том, какова же будет численность нашего населения через 20 лет, сумеем ли мы выбраться из этой демографической ямы», — рассказала артистка журналу «Собеседник».

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