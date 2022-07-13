«Рада, что ему есть, чем заняться»: Юля Салибекова из «Дома-2» высказалась о женитьбе Тиграна на Юлии Белой

Отношения участников «Дома-2» Тиграна Салибекова и Юлии Белой развиваются очень стремительно.
Пара уже планирует пожениться и даже озвучила сроки свадьбы. Под венец Салибеков и Белая хотят пойти в октябре.
Поклонники Юлии Салибековой поинтересовались, не задевает ли ее такое положение дел. Ведь еще совсем недавно она была женой Тиграна и родила ему троих сыновей.
Многодетная мама продемонстрировала абсолютное спокойствие по поводу происходящего.
«Абсолютно не задевает. Наоборот, я даже рада, что ему есть, чем заняться, и он не пасется здесь. Пусть он будет счастлив, просто обязанности свои пусть исполняет – алименты платит, с детьми видится», - высказалась Юлия Салибекова.
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Интересно, что на вопросы подписчиков Юлия Салибекова отвечала во время прогулки с детьми. Она качала на качелях маленького Баграта и объясняла, почему ее не трогает история любви бывшего мужа и Юлии Белой.