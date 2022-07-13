«Рада, что ему есть, чем заняться»: Юля Салибекова из «Дома-2» высказалась о женитьбе Тиграна на Юлии Белой

Отношения участников «Дома-2» Тиграна Салибекова и Юлии Белой развиваются очень стремительно.

Пара уже планирует пожениться и даже озвучила сроки свадьбы. Под венец Салибеков и Белая хотят пойти в октябре.

Поклонники Юлии Салибековой поинтересовались, не задевает ли ее такое положение дел. Ведь еще совсем недавно она была женой Тиграна и родила ему троих сыновей.

Многодетная мама продемонстрировала абсолютное спокойствие по поводу происходящего.