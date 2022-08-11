«Работу себе ищу»: Тарасова объяснила, почему не пришла на тренировку к Плющенко во второй раз

Как отметила заслуженный тренер, она хочет посмотреть наработки у разных наставников.
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press

Залуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, почему не пришла на тренировку к фигуристу Евгению Плющенко во второй раз, хотя он ее активно зазывал.

По ее словам, она хочет посетить тренировки разных наставников. В то же время она заметила, что это не инспекция. Она это делает прежде всего для себя, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Хочу до прокатов знать, что люди будут показывать. Понимаете, работу себе ищу. Вот так бы я сказала», — заявила Татьяна Тарасова.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что хотел бы как можно чаще видеть Татьяну Тарасову на тренировках в своей школе. Он опубликовал снимок с наставницей в соцсетях.

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