«Работаю здесь каждый день»: Ярмольник рассказал о своем местонахождении

Звезда театра и кино Леонид Ярмольник прокомментировал новости о своем отъезде из России. Артиста видели в Латвии после начала кампании по защите Донбасса как раз в тот момент, когда из России начали сбегать многие знаменитости. И заговорили о том, что и Ярмольник — в числе покинувших Родину.

Однако Пятому каналу актер поведал о своем местонахождении: «Я работаю здесь каждый день, в Москве».

Здесь — это, в том числе, в театре «Современник», где Ярмольник работает над постановкой «203-205», премьера которой намечена на 30 июня.

Источник: Пятый канал