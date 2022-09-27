«Работал у Аллы Пугачевой»: известный певец вспомнил о первой встрече с ныне покойным Борисом Моисеевым

Популярный в 90-х годах прошлого века исполнитель Сергей Рогожин назвал Бориса Моисеева неоднозначной фигурой.
Борис Моисеев

Борис Моисеев. Фото: Global Look Press

Многие звезды уже успели отреагировать на трагическое известие о смерти певца и танцовщика Бориса Моисеева.

Популярный в 90-х годах прошлого века вокалист Сергей Рогожин рассказал, каким он запомнил ныне покойного артиста.

«Боря был неоднозначной фигурой. Мы, конечно, встречались, потому что именно в 90-е он как раз гремел, я впервые его увидел, когда он работал у Аллы Борисовны Пугачевой в трио «Экспрессия». Он был очень провокационен, но, наверное, такие провокаторы и двигают искусство, набивают себе шишки и тратят на это свои жизни. Безусловно, жаль, когда уходит любой человек, а когда уходит коллега — жаль вдвойне», — сказал Сергей Рогожин.

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Напомним, 68-летний Борис Моисеев умер в этот вторник, 27 сентября, в своей квартире. Тело певца, по некоторым данным, обнаружила его домработница. Причиной смерти Бориса Моисеева стал инсульт.

По материалам «Известий».

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