«Работаем последнюю неделю»: Моргенштерн* объявил о закрытии ресторана в Москве

Известный музыкант, покинувший Россию несколько месяцев назад, Алишер Моргенштерн*, сделал важное заявление в микроблоге.
Ресторан в центре Москвы, который он открывал лично два года назад с большой помпой, закрывается.
В последнее время заведение общепита, принадлежащее рэперу, подвергалось частым проверкам, которые обнаружили массу нарушений. Вероятно, владельцу проще ресторан закрыть, чем их устранить. К тому же Моргенштерн* не живет в России и неизвестно, вернется ли сюда.
«У меня есть одна грустная новость для тех, кто любит хорошо похавать, а также для дураков. Вы сами прекрасно видели, что происходит с рестораном. Мы проиграли очередной суд. Короче, господа, он закрывается. Мы работаем последнюю неделю и все. Было вкусно. Так что неделя, чтобы последний раз отведать любимые блюда. Как раз новое меню ввели недавно», — рассказал Алишер Моргенштерн* в микроблоге.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.