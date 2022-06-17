«Работаем последнюю неделю»: Моргенштерн* объявил о закрытии ресторана в Москве

Известный музыкант, покинувший Россию несколько месяцев назад, Алишер Моргенштерн*, сделал важное заявление в микроблоге.

Ресторан в центре Москвы, который он открывал лично два года назад с большой помпой, закрывается.

В последнее время заведение общепита, принадлежащее рэперу, подвергалось частым проверкам, которые обнаружили массу нарушений. Вероятно, владельцу проще ресторан закрыть, чем их устранить. К тому же Моргенштерн* не живет в России и неизвестно, вернется ли сюда.