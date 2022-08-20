Работа на износ: как изменятся цены на билеты в драмтеатр, сообщил Безруков

Западные санкции поставили крест на поставках оборудования для театров. На этом фоне у многих появился повод думать, что цены на билеты будут стоить втридорога.

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Руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков поспешил успокоить. По словам артиста, сложности с обновлением устаревшего оборудования действительно есть, но они не должны отразиться на стоимости билетов.

«Будем решать проблемы разными путями. Но, конечно, это никак не повлияет ни на репертуар, ни на ценовую политику. Главный «спецэффект» на сцене – это все-таки актер и его живые эмоции, которые не заменит никакая техника», — поделился актер в беседе с «Комсомольской правдой».

Ранее Сергей Безруков рассказал о плачевном положении драмтеатра. Он заявил, что театральные подмостки работают на выходящем из строя оборудовании.