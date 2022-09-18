«Работа должна оплачиваться»: Данилко отказался сниматься в России бесплатно

Телевизионщики, по словам артиста, уговаривали его сняться бесплатно, ссылаясь на то, что это нужно для улучшения его имиджа и престижа. Однако Данилко категорически отказался от этого, он уверен, что популярности ему достаточно, а вот лишняя копеечка точно не помешает.

«Каждая работа должна оплачиваться», - полагает артист.

Он также признался, что по натуре - человек закомплексованный, и ему не всегда удается спокойно вести беседу с малознакомыми людьми.