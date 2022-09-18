«Работа должна оплачиваться»: Данилко отказался сниматься в России бесплатно

Артист рассказал про предложение, которое ему делали для поднятия имиджа.
Андрей Данилко.

Андрей Данилко. Фото: Global Look Press

Андрей Данилко, работающий под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал на латвийском ТВ, как ему поступало предложение о работе от одного из российских телеканалов.

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Телевизионщики, по словам артиста, уговаривали его сняться бесплатно, ссылаясь на то, что это нужно для улучшения его имиджа и престижа. Однако Данилко категорически отказался от этого, он уверен, что  популярности ему достаточно, а вот лишняя копеечка точно не помешает.

«Каждая работа должна оплачиваться», - полагает артист.

Он также признался, что по натуре - человек закомплексованный, и ему не всегда удается спокойно вести беседу с малознакомыми людьми.

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