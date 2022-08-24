«Пытаются влезть в чужие трусы»: Газманова отреагировала на слухи о связи с молодым любовником

По словам Марины, завистники пытаются опошлить ее цели.
Олег Газманов с женой

Олег Газманов с женой. Фото: Global Look Press

Жена музыканта Олега Газманова Марина в соцсетях ответила на слухи о романе с неким молодым любовником.

«На сегодняшний день самая наша «большая вина», что мы любим друг друга, свою семью и Родину. Да и вообще любим жизнь!»

По словам Марины Газмановой, есть кучка людей, которая ей почему-то вменяет в вину возраст. «Они пытаются влезть в чужие трусы, кого-то с кем-то развести, поссорить, опорочить!» — заметила Марина Газманова.

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Ранее в СМИ появились слухи, что Марина Газманова весело проводит время с неким молодым возлюбленным. Кроме того, фанатов смутило, что жена Газманова решила заняться танцами.

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