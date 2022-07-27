«Пытаются нагадить»: Пускепалис высказался в адрес сбежавших из России звезд

Начиная с февраля Россию покинули многие представили шоу-бизнеса. Одни направились в Европу, как например, Рената Литвинова и Земфира, другие – в Прибалтику. Там сейчас живут Чулпан Хаматова, а недавно в Юрмалу прибыли Максим Галкин и Алла Пугачева.
Актер Сергей Пускепалис считает, что сбежавшие ведут себя как дети, которые обиделись на весь мир.
«Злые дети, если что-то произошло, пытаются нагадить. Я не злой ребенок. Я могу на что-то обидеться, но я никогда не буду, даже если что-то было не так, лить в ту сторону, которая меня воспитала, образовала, дала мне все, что у меня есть, вот эти помои», — сказал Сергей Пускепалис в YouTube-шоу «Диана Кади».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, одним из последних уехавших за границу стал актер Анатолий Белый. Правда, он отметил, что не будет высказываться о происходящем в мире.