«Пытаются нагадить»: Пускепалис высказался в адрес сбежавших из России звезд

Начиная с февраля Россию покинули многие представили шоу-бизнеса. Одни направились в Европу, как например, Рената Литвинова и Земфира, другие – в Прибалтику. Там сейчас живут Чулпан Хаматова, а недавно в Юрмалу прибыли Максим Галкин и Алла Пугачева.

Актер Сергей Пускепалис считает, что сбежавшие ведут себя как дети, которые обиделись на весь мир.