«Пытались доказать»: стало известно, что ждет Разина в суде

Адвокат Шатунова заявил, что права на песни принадлежат его семье.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

После смерти Юрия Шатунова стало известно, что продюсер «Ласкового мая» продолжит судиться за авторство песен группы теперь уже с вдовой артиста.

Адвокат певца Сергей Васильев утверждает, что композитор, написавший песни для Шатунова, не передавал права Разину.

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

«Мы долгое время пытались доказать право Юрия Васильевича участвовать в судебном процессе. В результате мы добились, что все права принадлежат ему, его семье и детям. Разин ссылался на решение суда от 2005 года. Он использовал так называемый особый порядок судопроизводства. Мы пришли к выводу, что даже судебного заседания не состоялось»,  - цитирует Васильева «Пятый канал».

Директор Шатунова Аркадий Кудряшов утверждает, что автор песен коллектива Сергей Кузнецов не подписывал договор с Разиным.

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