«Пытались доказать»: стало известно, что ждет Разина в суде

После смерти Юрия Шатунова стало известно, что продюсер «Ласкового мая» продолжит судиться за авторство песен группы теперь уже с вдовой артиста.
Адвокат певца Сергей Васильев утверждает, что композитор, написавший песни для Шатунова, не передавал права Разину.
Андрей Разин. Фото: Global Look Press
«Мы долгое время пытались доказать право Юрия Васильевича участвовать в судебном процессе. В результате мы добились, что все права принадлежат ему, его семье и детям. Разин ссылался на решение суда от 2005 года. Он использовал так называемый особый порядок судопроизводства. Мы пришли к выводу, что даже судебного заседания не состоялось», - цитирует Васильева «Пятый канал».
Директор Шатунова Аркадий Кудряшов утверждает, что автор песен коллектива Сергей Кузнецов не подписывал договор с Разиным.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.