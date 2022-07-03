«Пытались доказать»: стало известно, что ждет Разина в суде

После смерти Юрия Шатунова стало известно, что продюсер «Ласкового мая» продолжит судиться за авторство песен группы теперь уже с вдовой артиста.

Адвокат певца Сергей Васильев утверждает, что композитор, написавший песни для Шатунова, не передавал права Разину.