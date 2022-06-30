«Пытается ходить по натянутой проволоке над кипящей лавой»: Трофим – об Аксюте

Как отметил Трофим, он каждый раз смотрит на Юрия Аксюту и глубоко ему сопереживает.

«Он мне позвонил и позвал на шесть программ. Сказал, что будет здорово, весело и дочке понравится. Я Лизке передал, и она сказала, что пойдет», — заметил Трофим.

Напомним, что Юрий Аксюта — главный продюсер Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала. При непосредственном участии медиаменеджера вышли проекты «Фабрика звезд», «Две звезды», «Точь-в-точь», «Голос», «Голос. Дети», «Голос. 60+» и многие другие.

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