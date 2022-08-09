Пышное платье, торт со свечками: Кудрявцева устроила праздник в честь 4-летия дочки в Болгарии

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Зрители особенно любят передачу «Секрет на миллион», которую она ведет.
Примечательно, что о своей жизни блондинка рассказывает редко. Она в этом году отметила годовщину свадьбу с Игорем Макаровым. Влюбленные вместе почти 10 лет.
У пары растет дочка Мария. Долгое время Лера не могла решиться на роды. От первого брака у нее есть сын Жан. Но своему молодому мужу телеведущая все же родила малышку.
Теперь девочка является ее главной отрадой. Этим летом она уже возила ее на море, но в августе Кудрявцева приехала с ней в Болгарию.
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И вот 9 августа она устроила праздник для наследницы, которой исполнилось четыре года. Лера всю ночь надувала с друзьями воздушные шарики. А потом не только поздравила именинницу, но и вечером в ресторане порадовала ее. В зал принесли торт со свечками.
Мария предстала в розовом пышном платье с принтом в виде клубники. Ее волосы были заплетены в две косички.
«Нет таких слов, чтобы я могла рассказать, как я тебя люблю, моя доченька. Просто будь счастлива всегда! Машенька! Нам 4!» — написала Кудрявцева.
Маленькую именинницу принялись поздравлять друзья и поклонники. «Машеньку, золотую девочку, с днем рождения!», — написала Эвелина Бледанс. «Лерочка, здоровья и счастья! Люблю вас», — присоединилась Наталья Подольская. «Только счастья!» — заявила Лариса Гузеева.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды