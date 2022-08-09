Пышное платье, торт со свечками: Кудрявцева устроила праздник в честь 4-летия дочки в Болгарии

У пары растет дочка Мария. Долгое время Лера не могла решиться на роды. От первого брака у нее есть сын Жан. Но своему молодому мужу телеведущая все же родила малышку.

Теперь девочка является ее главной отрадой. Этим летом она уже возила ее на море, но в августе Кудрявцева приехала с ней в Болгарию.

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